Για ακόμη μια χρονιά η Αθήνα θα γιορτάσει το καρναβάλι με την αποκριάτικη παρέλαση την Κυριακή στο κέντρο της πόλης και θα χαρεί τα παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο του Φιλοπάππου.

Ειδικότερα,, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, αναμένεται να κορυφωθούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις με την παρέλαση, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Συγκεκριμένα στις 17:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου θα δώσει το μουσικό σήμα για την έναρξη της πομπής, η οποία από την πλατεία Συντάγματος θα κατηφορίσει την οδό Ερμού και από την Αιόλου θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά. Στην πομπή ρυθμό θα δίνουν η ομάδα κρουστών Bloco Swingueira και τα Global Daoulia.

Χαρακτηριστικοί ξυλοπόδαροι θα συνοδεύουν τους συμμετέχοντες στο καρναβάλι, καθώς και η Ελληνική Ομάδα Cheerleaders από τη Χοροκίνηση Ναυπλίου. Τον χορό θα σύρουν το Διεθνές Συμβούλιο Χορού – Τμήμα Αθηνών CID UNESCO και ο Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών «Μόλυβος». Τη συμπεριληπτικότητα της γιορτής θα τονίσει η ομάδα της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Από τις 16:00 ο ραδιοφωνικός σταθμός 92.3 Λάμψη θα μεταδίδει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος.

Επίσης στις 17:00 θα ξεκινήσει και το πάρτι στην πλατεία Κοτζιά, με τον Νίκο Ζώη από το 95.2 Athens DeeJay σ’ ένα live αποκριάτικο DJ set. Η παρέλαση αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Κοτζιά κατά τις 18:00, οπότε και θα κορυφωθεί η γιορτή με μουσική, χορό κι ένα εντυπωσιακό bubble show με σαπουνόφουσκες. Την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς.

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο του Φιλοπάππου

Την Καθαρά Δευτέρα (23/2) η Αθήνα θα υποδεχθεί και φέτος τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Στις 11:00 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει ένα νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.

«Η Αθήνα γλεντά με εξωστρέφεια, συμμετοχή, χαρά και συμπερίληψη. Την Κυριακή της Αποκριάς, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή γιορτής για όλους. Την Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο του Φιλοπάππου, κρατάμε ζωντανή την παράδοση με μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και χαρταετούς στον ουρανό της πόλης» επισημαίνει ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και προσθέτει: «Σας περιμένουμε όλες και όλους να γλεντήσουμε μαζί».

Γιορτάζει και ο Πειραιάς

Και στον Δήμο Πειραιά, συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, με μεγάλο αποκριάτικο καρναβαλοπάρτι για παιδιά το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στην πλατεία Κοραή και την Καθαρά Δευτέρα στην παραλία της Φρεαττύδας, με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο.

Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι για παιδιά

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, από τις 11:00 έως τις 15:00, η πλατεία Κοραή θα μετατραπεί, σε μια τεράστια μαγική παιδική γιορτή στο μεγάλο Αποκριάτικο Καρναβαλοπάρτι για παιδιά. Με πολύχρωμες στολές, φαντασία και ατελείωτο παιχνίδι, οι μικροί Πειραιώτες, αλλά και όσοι νιώθουν παιδιά, θα απολαύσουν μια μέρα γεμάτη κέφι, παιχνίδι, σε αποκριάτικους ρυθμούς και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Ανιματέρ, ξυλοπόδαροι και αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων δίνουν τον ρυθμό, ενώ εντυπωσιακές μπαλονοκατασκευές θα γεμίζουν τον χώρο με χρώματα και φαντασία. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια αποκριάτικης μάσκας, ζωγραφικής και face painting, ζώντας μια μοναδική εμπειρία παιχνιδιού και δημιουργίας.

Στη σκηνή, ένα πλούσιο πρόγραμμα με ταχυδακτυλουργικά και ζογκλερικά shows, διαδραστικά παιχνίδια, χορευτικά performances, παραδοσιακό γαϊτανάκι και μουσική από DJ θα κρατήσει το κέφι αμείωτο. Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας θα αποτελέσει η εντυπωσιακή χορευτική performance της Rumi από την ταινία K-Pop Demon Hunters, που θα φέρει τον παλμό της K-pop στη σκηνή και θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους.

Τη γιορτή συμπληρώνουν ένας οργανωμένος παιδότοπος με τραμπολίνο και παιχνίδια δεξιοτήτων, ενώ στους μικρούς φίλους θα μοιραστούν δωρεάν εκατοντάδες χαρταετοί.

Μουσικά θα πλαισιώσουν τη γιορτή οι Νέοι Μουσικοί του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά και η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά.

Καθαρά Δευτέρα στην παραλία Φρεαττύδας

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 12:00, η Παραλία Φρεαττύδας γίνεται το επίκεντρο της γιορτής, με ένα μεγάλο γλέντι με ζωντανή μουσική και χορό, σε ένα αυθεντικό «πανηγύρι» δίπλα στη θάλασσα. Ένα μουσικό ταξίδι στα νησιά μας και στις ρίζες της λαϊκής μας παράδοσης.

Για μία ακόμη χρονιά, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα βρίσκεται εκεί, προσφέροντας σε όλους σαρακοστιανά εδέσματα, την παραδοσιακή λαγάνα, χαλβά και καλό κρασί, δίνοντας γεύση στη μεγάλη αυτή γιορτή, ενώ μικροί και μεγάλοι θα συμμετάσχουν στο παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού.

Ο ερμηνευτής Βαγγέλης Κονιτόπουλος στη φωνή και το λαούτο, ο Νίκος Χατζόπουλος στο βιολί, ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και μια ομάδα 10 καλλιτεχνών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κεφιού και χορού με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια. Μαζί τους οι: Μιχάλης Κονιτόπουλος, Φωτεινή Κυριακίδου, Στέλιος Κούτσουκος, Δημήτρης Ρέππας, Παύλος Διαμαντόπουλος και Γιώργος Καρελιώτης.

H Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά θα συνοδεύσει μουσικά την εκδήλωση.

Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα γίνει στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης (Χατζηκυριακού 27).

Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές για κατοίκους και επισκέπτες.