Το δημοτικό συμβούλιο της Καβάλας πρόκειται να εξετάσει το ενδεχόμενο δωρεάν εκταφής περίπου 150 τάφων στα δημοτικά κοιμητήρια, οι οποίοι αφορούν θανόντες από Covid-19.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, προβλέπεται ειδική διαδικασία δύο σταδίων που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι, παρά την παρέλευση πέντε ετών από τις ταφές, σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει επέλθει η προβλεπόμενη αποσύνθεση.

Το θέμα συζητήθηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση, και αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην εισήγηση που έχουν στα χέρια τους οι δημοτικοί σύμβουλοι αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κατά τη διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό Covid-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους. Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάστασή τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεσή τους».