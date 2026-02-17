Σε δηλώσεις προχώρησε ο Θρασύβουλος Μαράκης, ο άνδρας που αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής.

Μιλώντας στο Live News είπε ότι βλέποντας τη φωτογραφία «μου ήρθε στο μυαλό μου ότι ακριβώς είχε πει η μητέρα μου και διάφοροι άλλοι μεγάλοι άνθρωποι. Ότι ήταν άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ πίσω και πήγαινε πάντα μπροστά και δεν φοβόταν. Είχαν αξίες και είχαν εμπιστοσύνη στο κόμμα».

«Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ λουλούδια 1η Μάη στο σπίτι. Η κόρη του δεν ήθελε ποτέ λουλούδια στο σπίτι. Μία φορά τον είδε και τέλος και αυτή και η αδερφή της γιατί ήταν αφοσιωμένος στο κόμμα», δήλωσε στην εκπομπή του Mega.

Επίσης, είπε για τις φωτογραφίες που είχαν μπει σε δημοπρασία, ότι «έπρεπε να έχουν έρθει νωρίτερα, δεν ξέρω πώς. Αυτή τη στιγμή εγώ θέλω και φωτογραφίες και αρχείο, ό,τι μπορέσουν να μαζέψουν. Το θέλω και εγώ στην οικογένειά μου και για το μουσείο του Πλατανιά».

«Είχε τα πιστεύω του, είχε το κόμμα του»

Μιλώντας για τον παππού του, ο Θρασύβουλος Μαράκης είπε: «Ήταν παππούς μου από τη μητέρα μου, γι’ αυτό και εγώ είμαι Μαράκης. Η μητέρα μου δεν τον γνώρισε, τον είδε μία φορά στη ζωή της διότι έλειπε στο βουνό, μόνιμα στο αντάρτικο. Μετά το αντάρτικο τον έπιασαν, πήγε στις φυλακές στην Αθήνα, Ακροναυπλία, Χαϊδάρι και Λάρισα και μετά δώσανε τα κλειδιά στους Γερμανούς και πήραν τους 200 και τους σκοτώσανε».

«Πριν φύγει από τα Χανιά του ζητήσανε να υπογράψει για να απαρνηθεί το κόμμα και θα ήταν ελεύθερος. Δεν το δέχτηκε, ούτε υπέγραψε. Άλλοι που ήταν μαζί του στο βουνό υπέγραψαν και φύγανε, ήταν ελεύθεροι. Αυτός είχε τα πιστεύω του, είχε το κόμμα του, είχε τα πάντα και γι’ αυτό και δεν υπέγραψε. Ήταν πρωτεργάτης στον νομό Χανίων μαζί με τον Μαριακάκη και τον Χτιστάκη και έφτιαξαν το ΚΚΕ στα Χανιά. Είχε τελειώσει εκείνη την εποχή το Γυμνάσιο πηγαινοερχόμενος με ποδήλατο από Πλατανιά-Χανιά καθημερινά», πρόσθεσε στη συνέχεια.