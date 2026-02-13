Με πολύ επικίνδυνο τρόπο κινούνταν ένας οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού προκειμένου να αποφύγει την κίνηση που υπάρχει στο τέλος του δρόμου για τους οδηγούς που κινούνται προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε αναβάτης μηχανής, το κόκκινο αυτοκίνητο κινήθηκε για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Όπως εξηγούν στα σχόλια της ανάρτησης στο TikTok, αυτή είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται για χρόνια από τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Σχιστού.