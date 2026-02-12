Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη, στην Ελαφόνησο, όταν θαλαμηγός με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Τρεις ψαράδες της περιοχής έφτασαν στο δύσβατο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους τέσσερις επιβάτες, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Μολάων και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σε κινητοποίηση τέθηκε και το Λιμενικό. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «στο σκάφος επέβαιναν τέσσερις ημεδαποί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός».