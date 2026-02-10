Υπό κατάληψη βρίσκεται το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία «βάζει τα παιδιά να κάνουν «κοινωνική εργασία» προκειμένου να σβήσουν απουσίες».

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, «στις 12 Ιανουαρίου σε συνάντηση ενημερωθήκαμε για κοινωνική εργασία για να σβηστούν μαζικές αποβολές». «Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» είπε μια μητέρα στο Mega.

Κατά τις ίδιες καταγγελίες «έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Πάνε τα παιδιά να ζητήσουν να σβήσουν τις απουσίες και λέει δεν θα το κάνει, θα το δει στο τέλος της χρονιάς».

Σημειώνεται πως πρόκειται για το σχολείο στο οποίο στα μέσα Δεκεμβρίου καθηγητής – παρουσία της διευθύντριας – έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθειά του να βάλει τέλος στην τότε κατάληψη.