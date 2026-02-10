Ιδιαίτερα δύσκολη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 10/2 η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό, προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας και καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο «κόκκινο» με καθυστερήσεις στην κυκλοφορία να υπάρχουν και στα δύο ρεύματα την ώρα που επίσης προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία κίνηση σημειώνεται στη λεωφόρο Αθηνών-Κορίνθου, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου ενώ επιβαρυμένη είναι επίσης η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

