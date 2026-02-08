Νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων ξεκινάει από αύριο, Δευτέρα (9/2), ο οποίος θα διατηρηθεί όλη την εβδομάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, για τον καιρό, τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Οι περιοχές αυτές, λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών.

Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες, οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά.

Από την Τσικνοπέμπτη μέχρι το Σαββατοκύριακο των Απόκρεων το σκηνικό του καιρού θα είναι άστατο.