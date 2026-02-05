Ήπια χαρακτηριστικά θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά, ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι στην Αττική δεν θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε σημερινές του αναρτήσεις, μιλά για βροχοπτώσεις που θα είναι κατά τόπους αξιόλογες και θα συνοδεύονται από υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η ανάρτηση κάνει λόγο και για επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα λάβουν χώρα κατά διαστήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν οι κάτοικοι σε περιοχές όπως η δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, περιοχές που φαίνεται ότι θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής το επόμενο διάστημα και τα εδάφη εκεί είναι ήδη υπερκορεσμένα.

Ακολουθούν οι δύο αναρτήσεις του Γιώργου Τσατραφύλλια:



«Για το επόμενο τρίωρο στην Αττική με το ζόρι μαζεύονται 15-20 χιλιοστά βροχής. Μην δημιουργούνται εντυπώσεις ότι περιμένουμε καμιά κακοκαιρία. Σταδιακά θα ανοίξει ο καιρός».

«”Βack-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα «βαριά» κρύα…”

Καλημέρα!

Με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες.

Κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Οι βροχές δεν θα είναι πάντα “αθώες” για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.

Για οποιαδήποτε μεταβολή θα σας ενημερώνω».