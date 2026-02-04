Με το καθιερωμένο του σκίτσο λέει και σήμερα την «καλημέρα» ο Αρκάς, επιλέγοντας αυτή τη φορά να σχολιάσει την άσκοπη κριτική και τη διάθεση ορισμένων να επιτίθενται σε άλλους χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Στο στόχαστρό του μπαίνουν όσοι σχολιάζουν και κρίνουν από βαρεμάρα, φθόνο ή απλώς επειδή έτσι έχουν μάθει.

Το σκίτσο απεικονίζει έναν σκύλο, ο οποίος με ύφος σοφού και λιτή ειρωνεία απευθύνεται στο κοινό λέγοντας: «Αν κάποιοι σας μισούν χωρίς λόγο, δώστε τους έναν λόγο».

Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Αρκάς υπενθυμίζει ότι η αβάσιμη κριτική συχνά λέει περισσότερα για εκείνον που την ασκεί παρά για το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται.