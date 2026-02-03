Σε εξέλιξη βρίσκονται από την Τρίτη οι εργασίες αποκατάστασης στην Ιόνια Οδό, στο τμήμα Άρτα – Αμφιλοχία, μετά τη χθεσινή κατολίσθηση. Σχολιάζοντας το συμβάν, ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας απέδωσε το φαινόμενο στην ευαισθησία των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής, οι οποίοι υποχωρούν όταν απορροφούν μεγάλες ποσότητες νερού.

Όπως ανέφερε ο γνωστός καθηγητής στον ΣΚΑΪ, το φαινόμενο θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες καθώς υπάρχουν 200.000 κυβικά μέτρα από τα ανάντι της Ιόνιας Οδού που είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός ευάλωτος στις κατολισθήσεις.

«Αυτοί οι σχηματισμοί έχουν την ιδιότητα μόλις προσροφούν νερό να χάνουν τη συνοχή τους και κατολισθαίνουν ειδικά όταν έχουν να κάνουν με μεγάλες κλίσεις. Εδώ έχουμε μια λασποροή που συνοδεύεται από σταθερούς γεωλογικούς σχηματισμούς και βλέπουμε ότι παρά τα έργα, αυτά δεν λειτούργησαν, ήθελε πιο δραστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.

«Έχει σημασία εξειδικευμένοι γεωλόγοι να αποτυπώνουν τα φαινόμενα αυτά και να χαρτογραφούν πλήρως τις περιοχές πριν την έναρξη των έργων, γιατί μετά το κόστος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλο», συνέχισε.

Αναφορικά με την αιτία αυτών των κατολισθήσεων, ο καθηγητής ανέφερε:

«Σίγουρα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, γι’ αυτό έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν πριν από 20 χρόνια με διαφορετικές συνθήκες.»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του epiruspost.gr, τα συνεργεία προχωρούν στην κατασκευή προσωρινού δρόμου, με διεύρυνση του πλάτους της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου να δοθεί μια πρόχειρη αλλά λειτουργική λύση. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Άρτα, ενώ εξετάζεται –ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών– το ενδεχόμενο η κυκλοφορία να γίνεται ακόμη και αμφίδρομα.