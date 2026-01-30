Ο καιρός αλλάζει γρήγορα, με τους μετεωρολόγους να αναφέρουν ότι έρχεται νέα κακοκαιρία που χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς αναμένεται να φέρει αρκετά έντονα φαινόμενα που θα εμφανιστούν σε όλη την Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης Καλλιάνος δήλωσε στο Mega ότι από το Σάββατο το βράδυ αργά θα καταστεί άστατος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι και την Κυριακή η κακοκαιρία θα προλάβει να σαρρώσει όλες τις περιοχές της χώρας.

«Φαίνεται, ότι η Κυριακή θα είναι μια μέρα με βροχές και καταιγίδες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, θα είναι μια μέρα με μουντό καιρό. Περιμένουμε το πρώτο μισό της ημέρας περάσματα με καταιγίδες και στην Αττική», είπε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τις καταιγίδες, θα έχουμε και χιονοπτώσεις στις βόρειες ηπειρωτικές περιοχές, πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε ότι η Κυριακή θα είναι δύσκολη μέρα, καθώς αναμένονται αρκετές βροχές και καταιγίδες.

«ΟΤΑΝ “ΠΑΛΕΥΟΥΝ” ΔΥΟ ΚΑΙΡΟΙ…

Από τον Βορρά κατεβαίνει κρύος αέρας με θυελλώδεις βοριάδες. Από τον Νότο ανεβαίνει ζεστός και υγρός αέρας. Όταν αυτοί οι δύο αέρηδες συναντιούνται, δεν περνάνε ο ένας δίπλα από τον άλλον αλλά ούτε και “συγκρούονται” -που λένε πολλοί. Εκεί ακριβώς δημιουργούνται ισχυρές συγκλίσεις, δηλαδή σημεία όπου ο αέρας αναγκάζεται να ανολισθήσει ( να ανέβει προς τα πάνω) .

Ο αέρας που ανεβαίνει γεννά σύννεφα, βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι δυναμώνουν και αλλάζουν κατεύθυνση και τα φαινόμενα μπορούν να είναι έντονα αλλά και απότομα. Αυτό φαίνεται καθαρά το πρωί της Κυριακής, με το πέρασμα του μετώπου όπου είναι σαν να περνά ένα “σύνορο” όπου ο ένας καιρός διώχνει τον άλλο».

✅Από τον Βορρά κατεβαίνει κρύος αέρας με θυελλώδεις βοριάδες. Από τον Νότο ανεβαίνει ζεστός και υγρός αέρας. Όταν αυτοί οι δύο αέρηδες συναντιούνται, δεν περνάνε ο ένας δίπλα από τον άλλον αλλά ούτε και "συγκρούονται -που λένε πολλοί. Εκεί… pic.twitter.com/j7pHbDxWDP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 30, 2026

Επίσης, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημείωσε ότι σχετική βελτίωση αναμένεται από τη Δευτέρα, αλλά μέχρι τότε θα εμφανιστούν επικίνδυνα φαινόμενα.

«Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας…”

Καλό μεσημέρι!

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται».