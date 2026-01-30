Οι βροχές κατά τόπους με σταδιακή εξασθένηση και οι σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 3/1 ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά, νότια και βορειοανατολικά αναμένονται νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα. Βροχές θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά και βόρεια, στα ορεινά της Κρήτης και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 5 έως 17, στην Ήπειρο από 4 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 15, στις Κυκλάδες από 12 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 16 και στην Κρήτη από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ, όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και μετά το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ, όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 4 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.