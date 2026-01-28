Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η χώρα με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία το οποίο στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ακόμη τριών.

Οι σημαίες στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης κυματίζουν μεσίστιες και ο δήμος πήρε την απόφαση να αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

«Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες δράσεις του μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Ακόμη, με απόφαση του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του Δήμου Θεσσαλονίκης στην είσοδο του Δημαρχείου θα κυματίζουν μεσίστιες, σε ένδειξη θλίψης για την ανείπωτη αυτή τραγωδία και σεβασμού για αυτούς τους νέους που ήθελαν μόνο να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας» επισημαίνει η σχετική ανάρτηση του δήμου Θεσσαλονίκης.