Για τον άγριο ξυλοδαρμό του από δύο άγνωστους δράστες, έξω από το σπίτι του στον Βόλο, μίλησε ο εκδότης της εφημερίδας «Μαγνησίας», Αρχιμίδης Καρεκλίδης.

Όπως αποκάλυψε, ακόμα δεν υπάρχει ταυτοποίηση των δραστών, ούτε εξέλιξη στις έρευνες, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι μετά τον ξυλοδαρμό του «δυστυχώς, η αστυνομία δεν προέβη ούτε στα αυτονόητα».

Μετά την καταγγελία που έκανε ο κ. Καρεκλίδης, οι αστυνομικές αρχές δεν διερεύνησαν καν την περιοχή, ούτε πήραν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες, ούτε έψαξαν για στοιχεία στις κάμερες της περιοχής.

Περιγράφοντας πώς έγινε η επίθεση, στον ΣΚΑΪ, ο εκδότης και δημοσιογράφος δήλωσε ότι του την «είχαν στημένη» οι δύο κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι του και μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, του επιτέθηκαν με στοχευμένα χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Ωστόσο, όπως είπε, οι δύο δράστες δεν του μετέφεραν κάποιο προφορικό μήνυμα: «δεν μου είπαν κάτι, δεν άκουσα κάτι αλλά υπήρχαν περίοικοι που άκουσαν φωνές, αυτό θα αποδειχθεί».

«Κάποιοι ενοχλήθηκαν από τα πολιτικά ρεπορτάζ». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εκδότη, η επίθεση πιθανότατα σχετίζεται με την «ενόχληση» που έχει προκαλέσει σε κάποιους το πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ της εφημερίδας σχετικά με ζητήματα του Βόλου.

Μάλιστα, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πάνω από 150 μηνύσεις και αγωγές, από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τις οποίες έχει σε όλες δικαιωθεί.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε καμία απειλή ή προειδοποίηση εναντίον του.

Ο κ. Καρεκλίδης κατήγγειλε επίσης στον ΣΚΑΪ ότι πολιτικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης του Βόλου υποκινούν σε βία εις βάρος του. «Διεγείρουν διαρκώς τους οπαδούς τους να μας τραμπουκίζουν και να μας εξυβρίζουν» είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατία».