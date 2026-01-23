Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στη Γλυφάδα, δεύτερη ημέρα μετά τη φονική κακοκαιρία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 56χρονης γυναίκας. Οι δήμοι της Γλυφάδας και της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, ώστε σήμερα να ξεκινήσουν οι αυτοψίες για αποζημιώσεις.

Στη Γλυφάδα, συνεργεία του δήμου και της περιφέρειας προσπαθούν να απομακρύνουν πέτρες και φερτά υλικά που έχουν κατέβει από το βουνό στους δρόμους της κατοικημένης περιοχής.

Ο δήμος Γλυφάδας έκανε αίτημα προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων, οι οποίοι είδαν τα οχήματά τους να βυθίζονται μέσα στις λάσπες και στα χώματα και τις πέτρες.

Την ίδια ώρα, στην Άνω Γλυφάδα από χθες κυριαρχεί ένα βαρύ πένθος για την 56χρονη γυναίκα, την εκπαιδευτικό, η οποία έχασε τη ζωή της με έναν τραγικό τρόπο, στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Εικόνες καταστροφής και στη Βάρη

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας και στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 21 Απριλίου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην περιοχή πριν από δύο ημέρες.

Οι κάτοικοι της περιοχής ακόμα και σήμερα το πρωί ήταν με ένα φτυάρι και με ένα λάστιχο στο χέρι, προσπαθώντας να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που κατέβασαν τα ορμητικά νερά από το βουνό, τα οποία και εισχώρησαν στις αυλές τους, καταστρέφοντάς τες είτε μερικώς είτε ολοσχερώς, τόσο αυτές όσο και μέρος της περιουσίας τους. Τα σπίτια πλημμύρισαν, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πετάξουν τα έπιπλα και τις ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα να σχηματίζουν έναν λόφο από μπάζα.

Την ίδια ώρα, οχήματα καταστράφηκαν, δρόμοι υπέστησαν καθίζηση, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και φυσικά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, όπως στις περισσότερες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και νέα βροχόπτωση τη νύχτα που προηγήθηκε, η οποία βεβαίως μόνο επιβάρυνε την όλη κατάσταση.

Σύσκεψη σήμερα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης

Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τους πολίτες που επλήγησαν από αυτή την κακοκαιρία. Για τον κόσμο που δικαιούται οικονομική ενίσχυση, περισσότερες πληροφορίες διατίθενται μέσω gov.gr.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από αρμόδιο κλιμάκιο, θα επισκεφθεί σήμερα τους πληγέντες δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τη συμμετοχή του ίδιου του δημάρχου αλλά και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού.

Στη σύσκεψη αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα, να δρομολογηθούν λύσεις και να γίνει ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών.