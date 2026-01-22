Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Άνω Γλυφάδας, μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας που εκτός από πολλές ζημιές προκάλεσε και τον θάνατο της 56χρονης γυναίκας. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες η 56χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από τον χείμαρρο στην οδό Κύριλλου Μεθοδίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από αυτοκίνητο.

Η αυτόπτης μάρτυρας και μητέρα του νεαρού ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η 56χρονη, μίλησε στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για στιγμές βιβλικής καταστροφής, ενώ όπως δήλωσε «ποτέ στον παρελθόν δεν έχουν ζήσει κάτι παρόμοιο».

«Το αυτοκίνητο κάτω από το οποίο βρέθηκε εγκλωβισμένη η 56χρονη είναι του γιου μου», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ο άνδρας μου με τον γιο μου προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν όσο ήταν ακόμα ζωντανή. Είχε πιαστεί η μπλούζα της κάτω από το αυτοκίνητο και προσπάθησε ο άνδρας μου να τη σκίσει, αλλά δεν τα κατάφερε, προσπαθήσαν στη συνέχεια να σηκώσουν το αυτοκίνητο, αλλά και πάλι δεν τα κατάφεραν, καθώς ήταν πολύ μεγάλη η ορμή του νερού».

«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας.

«Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει»

Για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, έκανε λόγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, τονίζοντας όμως πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Ωστόσο, ο κ. Παπανικολάου θέλησε πριν από όλα να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε:

«Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Εικόνες βιβλικές καταστροφής

Εντωμεταξύ, συγκλονίζουν οι εικόνες από την επόμενη ημέρα στην Άνω Γλυφάδα, η οποία «πνίγηκε» χθες από την έντονη βροχόπτωση.