Δραματικές είναι οι εικόνες από την Άνω Γλυφάδα, η οποία «πνίγηκε» χθες από την έντονη βροχόπτωση. Μία 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί, ενώ δρόμοι γέμισαν με λάσπη και πέτρες.

Άλλη μια γυναίκα που παραλίγο να παρασυρθεί από τα νερά στην Άνω Γλυφάδα διασώθηκε από περαστικούς.

Τα ορμητικά νερά «κατέβασαν» δεκάδες αυτοκίνητα, κάδους, πέτρες και άλλα αντικείμενα, σχηματίζοντας «βουνά» από φερτά υλικά, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και δημιουργώντας πρωτοφανείς εικόνες. «Βομβαρδισμένο» τοπίο θυμίζει ειδικότερα η οδός Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα.

Με το πρώτο φως της ημέρας έγινε περισσότερο αντιληπτή η έκταση της καταστροφής, ενώ από νωρίς το πρωί συνεργεία έχουν αρχίσει τον καθαρισμό της περιοχής.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Άνω Γλυφάδα σήμερα:

«Τέτοιο χάος δεν έχω ξαναδεί»

Οι κάτοικοι στην οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα προσπαθούν από το πρωί της Πέμπτης να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια.

«Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί» λέει συγκλονισμένος ο κ. Δημήτρης Μιχαλής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές: «Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε».

Σήμερα, η αγωνία των κατοίκων είναι να επανέλθουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. «Τώρα το πρωί προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» εξηγεί ο κ. Μιχαλής, τονίζοντας ωστόσο το παράπονο για την καθυστερημένη συνδρομή της πολιτείας τις πρώτες κρίσιμες ώρες. Όπως καταγγέλλει, από τις 7 το απόγευμα που ξεκίνησε η καταστροφή μέχρι τις 11:30 το βράδυ, οι κάτοικοι πάλευαν αβοήθητοι. «Στις 11:30 βγήκαν τα πρώτα συνεργεία του Δήμου, αλλά βέβαια να πω ότι δούλεψαν όλο το βράδυ και μέχρι σήμερα το πρωί προσπαθούν να τ’ ανοίξουνε. Αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, ακόμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε» καταλήγει.

Σε όσα συνέβησαν στην Άνω Γλυφάδα αναφέρθηκε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας, ο οποίος εξήγησε ότι «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ένας ασφαλής πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά, γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Δεν είναι μόνο αυτό… Εκτός από το νερό που πέφτει -έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, δεν το περιμέναμε αυτό- είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται και τα οποία αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία», συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Στην παρατήρηση ότι είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας απάντησε: «Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη αμαρτία, μία κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Τις προηγούμενες δεκαετίες, πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».

Σημειώνεται πως οι νεκροί στη χώρα μας είναι δύο μετά τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο Άστρος Κυνουρίας, ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, καθώς κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του.