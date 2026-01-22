Φωτογραφίες από την οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, όπως λέει, ανάρτησε στο Facebook ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος. Ο ίδιος αναφέρεται στην τεράστια καταστροφή που υπέστη η περιοχή από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική και γράφει χαρακτηριστικά: «Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ».

Γράφει στην ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος:

Δύο φωτογραφίες…

Το ίδιο ακριβώς σημείο της οδού Μετσόβου, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί όπου μεγάλωσα.

Η πρώτη εικόνα είναι το «πριν».

Η δεύτερη είναι το «μετά».

Πρόκειται για την απόλυτη καταστροφή. Σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν πάνω από 175 χιλιοστά βροχής στη Γλυφάδα, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, οι κάτοικοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους, η ατμόσφαιρα μυρίζει χώμα, λάσπη, καταστροφή. Μυρίζει πόλεμο. Δεν υπερβάλω.

Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο εδώ.

Σήμερα χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Μια γυναίκα εδώ, στη γειτονιά μου, στην Άνω Γλυφάδα και ένας άνδρας στο Άστρος Κυνουρίας.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους.

Και δυστυχώς, σήμερα, μίλησαν πολύ δυνατά.