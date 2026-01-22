Τεράστια προβλήματα προκάλεσε στην Άνω Γλυφάδα η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες την Αττική. Μια γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε σε όχημα το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί.

Στη Γλυφάδα και τη Βάρη, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις λεωφόρους Καραμανλή, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

«Τα δύσκολα έχουν περάσει για τον νομό Αττικής και για τις υπόλοιπες περιοχές που επλήγησαν. Τώρα έχουμε την εκδήλωση των φαινομένων στο ανατολικό Αιγαίο και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πιστεύω ότι είναι λίγο υποδεέστερα από εδώ», δήλωσε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμης Λέκκας.

Για την Άνω Γλυφάδα συγκεκριμένα εξήγησε ότι «η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ένας ασφαλής πολεοδομικός χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα».

«Δεν είναι μόνο αυτό… Εκτός από το νερό που πέφτει – έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, δεν το περιμέναμε αυτό – είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται και τα οποία αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία», συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Στην παρατήρηση ότι είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας απάντησε: «Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη αμαρτία, μία κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Τις προηγούμενες δεκαετίες, πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».

Δείτε φωτογραφίες από την Άνω Γλυφάδα: