Μια ακόμη δραματική στιγμή εκτυλίχθηκε εξαιτίας της ορμητικής κακοκαιρίας στην Αττική, όπου η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα έχει πάρει απειλητικές διαστάσεις. Λίγες ώρες νωρίτερα, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ασταμάτητα νερά που μετέτρεψαν τον δρόμο σε χείμαρρο, το όχημα που είχε παρασυρθεί από τον όγκο του νερού την χτύπησε και την εγκλώβισε κάτω από τις ρόδες, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Σε αυτό το φόντο χάους, δύο άντρες είδαν μπροστά στα μάτια τους μια άλλη γυναίκα να πλησιάζει τον ορμητικό χείμαρρο, εντελώς εκτεθειμένη στον κίνδυνο και χωρίς δεύτερη σκέψη, έπεσαν στα ταραγμένα νερά για να τη σώσουν, παλεύοντας με τα ρεύματα. Ευτυχώς κατάφεραν να την πιάσουν από τα χέρια και να την τραβήξουν πριν την παρασύρει κι εκείνη ο χείμαρρος ενώ όπως αναφέρεται στο βίντεο που έστειλε μια πολίτες στο Forecast Weather Greece το σημείο είναι πολύ κοντά από εκεί που πέθανε η άτυχη γυναίκα νωρίτερα.

Δείτε το βίντεο