Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου Γλυφάδας.

Οι υπηρεσίες του δήμου ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη, για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Νωρίτερα ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, τονίζοντας όμως πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Ωστόσο, ο κ. Παπανικολάου θέλησε πριν από όλα να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».