Ανατριχίλα προκαλούν οι περιγραφές για τη στιγμή που η άτυχη 56χρονη παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 21/1.

«Νόμιζα ότι είδα την τσάντα της, αλλά ήταν η ίδια» λέει γειτόνισσά της η οποία είδε τα τελευταία δευτερόλεπτα της γυναίκας που αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή της.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι την βλέπαμε από το παράθυρο. Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα» τόνισε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα της 56χρονης εξηγώντας: «Σχόλαγε από τη δουλειά της και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πλημμυρίζει το σπίτι της. Όλοι οι δρόμοι ήταν χείμαρροι».

«Την πέρασα για ένα σακούλι. Έλεγα η Χριστίνα έχασε την τσάντα της αλλά δεν ήταν η τσάντα της ήταν η Χριστίνα» δήλωσε στο Kontra Channel φανερά συντετριμμένη.

Πώς πέθανε η 56χρονη

Η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει τον δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και ‘έτσι βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.