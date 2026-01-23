Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ελευσίνα μετά από την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα χθες, Πέμπτης 22/1, σε σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που ζούσε μαζί με τα δύο σκυλιά του.

Οι ηλικιωμένοι όπως επίσης και τα σκυλιά τους βρήκαν φριχτό θάνατο από αναθυμιάσεις.

Η απώλεια της ζωής των δύο 79χρονων οφείλεται σε αναθυμιάσεις γκαζιού, πιθανότατα από διαρροή φιάλης υγραερίου στο σπίτι.

Η διαρροή μέσα σε λίγα λεπτά κατέκλυσε τον χώρο, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να μην αντιληφθούν τον κίνδυνο, να χάσουν τις αισθήσεις τους και να αφήσουν την τελευταία τους πνοή.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ενώ οι γείτονες του άτυχου ζευγαριού είναι σε κατάσταση σοκ.

Σε έρευνα που έγινε μέσα στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο στοιχείο που να συνδέει τον θάνατο του ηλικιωμένου ζευγαριού με εγκληματική ενέργεια.