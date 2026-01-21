Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, ειδικά σχεδιασμένη για τους πολίτες που σκέφτονται να αφήσουν τα μεγάλα αστικά κέντρα και να μετακομίσουν μόνιμα στην ελληνική περιφέρεια, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει αξιόπιστη, συγκεντρωμένη και κατανοητή πληροφόρηση σε όσους βρίσκονται μπροστά σε μια τέτοια απόφαση που επηρεάζει συνολικά τη ζωή τους, από την εργασία και τη στέγαση έως την υγεία και την καθημερινότητα.

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο ενημέρωσης, όπου ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά στοιχεία για κάθε περιοχή της χώρας, σε επίπεδο δήμου. Μέχρι σήμερα, όσοι ενδιαφέρονταν να μετεγκατασταθούν στην περιφέρεια ήταν αναγκασμένοι να αναζητούν πληροφορίες αποσπασματικά, μέσα από προσωπικές επαφές, τοπικούς φορείς, ανεπίσημες πηγές ή αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Με το νέο σύστημα, όλα τα βασικά δεδομένα θα είναι συγκεντρωμένα και προσβάσιμα με απλό τρόπο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αγορά εργασίας, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για μια μόνιμη μετακόμιση. Η πλατφόρμα θα παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της απασχόλησης σε κάθε περιοχή, δείχνοντας σε ποια επαγγέλματα υπάρχει ζήτηση, ποιες ειδικότητες αναζητούνται και τι είδους θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να αξιολογήσει αν υπάρχουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές και όχι απλώς θεωρητικές δυνατότητες.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η ενημέρωση για τις βασικές υποδομές. Η πλατφόρμα θα αποτυπώνει αν λειτουργούν σχολεία, παιδικοί σταθμοί, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή, ιδιαίτερα για οικογένειες με παιδιά. Στόχος είναι με αυτό τον τρόπο ο πολίτης να έχει μια ρεαλιστική εικόνα για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών πριν πάρει την τελική του απόφαση.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο τομέας της υγείας, που συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για τη μετεγκατάσταση σε μικρότερες περιοχές. Μέσα από τη νέα πλατφόρμα λοιπόν, θα παρουσιάζεται αν υπάρχει πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν η περιοχή καλύπτεται από κινητές μονάδες και ποια είναι η σχέση της με τα κοντινότερα νοσοκομεία. Η λογική είναι να μην υπάρχουν «εκπλήξεις» μετά τη μετακόμιση, αλλά σαφής εικόνα για το τι ισχύει στην πράξη.

Η κυβερνητική φιλοσοφία, όπως παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, βασίζεται στη μετάβαση από τον σχεδιασμό στα χαρτιά σε πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για την περιφέρεια. Όπως επισημάνθηκε, η ανάπτυξη εκτός μεγάλων πόλεων δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε γενικές εξαγγελίες, αλλά απαιτεί συγκεκριμένα εργαλεία που βοηθούν τους πολίτες να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Η πλατφόρμα εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2035. Παράλληλα, λειτουργεί συμπληρωματικά με τα Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης που καταρτίζονται για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Τα σχέδια αυτά, συνολικά 50, αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2026 και δημοσιεύονται στο erga.gov.gr, ώστε οι πολίτες να μπορούν να βλέπουν ποια έργα προγραμματίζονται και σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόγραμμα δημογραφικής ενίσχυσης, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε απομακρυσμένες και μικρές περιοχές. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική στήριξη που μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε τέτοιες περιοχές. Η εφαρμογή του ξεκίνησε πιλοτικά στον Έβρο, σε συγκεκριμένους δήμους και οικισμούς, με το ποσό της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος του οικισμού και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση, ώστε το μέτρο να λειτουργεί ως ουσιαστικό κίνητρο και όχι ως προσωρινή οικονομική διευκόλυνση. Ο Έβρος αξιοποιείται ως δοκιμαστική περιοχή, με την κυβέρνηση να εξετάζει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης πριν αποφασίσει αν το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές με παρόμοια δημογραφικά χαρακτηριστικά, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στην ενδοχώρα.

Η στήριξη της μετεγκατάστασης δεν περιορίζεται όμως μόνο στα παραπάνω μέτρα. Συνοδεύεται από ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση του κόστους ζωής και στη διευκόλυνση της εγκατάστασης στην περιφέρεια. Σε αυτές περιλαμβάνεται η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε περισσότερες από 12.000 μικρές κοινότητες, η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και προγράμματα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών, με έμφαση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση δημοτικών και κρατικών κτηρίων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα αυτά επιχειρούν να αντιμετωπίσουν πρακτικά εμπόδια που συχνά καθιστούν δύσκολη τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών στην περιφέρεια. Έτσι, με το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ένα νέο περιεχόμενο, θα λέγαμε, στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τη μετεγκατάσταση όχι ως λύση ανάγκης, αλλά ως μια ρεαλιστική και οργανωμένη επιλογή ζωής για χιλιάδες πολίτες.