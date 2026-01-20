Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη Τύπου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για την παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το 2025 και του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.

Εισαγωγικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς και το 2019 και το 2023. Και, με αφετηρία την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της -και αυτό το σκοπό υπηρετεί η δημοσιοποίηση του απολογισμού του χρόνου που έφυγε αλλά και των προτεραιοτήτων για την τρέχουσα χρονιά. Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής, υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.