Παράταση από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026 παίρνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανασαίνω λέξεις» μετά τη θερμή ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών, διευρύνοντας τον κύκλο των σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης που θα το παρακολουθήσουν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Με αφετηρία το λεξιλόγιο των ποιημάτων του Οδυσσέα Ελύτη, οι μαθητές προσδιορίζουν τους μηχανισμούς που τους βοηθούν να εκφραστούν χωρίς φόβο, να ακούν ενεργητικά, να οριοθετούν και να ανοίγουν θέματα που μέχρι τώρα παρέμεναν σιωπηλά. Από τις 3 Οκτωβρίου έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2025, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοέκφρασης στη νευραλγική ηλικία της εφηβείας αγκάλιασαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από 32 Γυμνάσια και Λύκεια, που το παρακολούθησαν στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και μέσα στις σχολικές τάξεις».

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της “Electra Social Company” που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιείται μέσα από μια διευρυμένη συνεργασία με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και τον Δήμο Θεσσαλονίκης», συμπληρώνεται.