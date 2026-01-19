Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο από τους πέντε κατηγορουμένους που απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές. Πρόκειται για έναν 32χρονο και έναν 46χρονο οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και γνωστό μοντέλο, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι η εγκληματική ομάδα έχει διαπράξει συνολικά 12 ένοπλες ληστείες. Οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι φέρονται να είχαν εκτελεστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι, σύμφωνα με την κατηγορία, παρείχαν υποστήριξη, όπως μεταφορά των δραστών στα σημεία- στόχους.

Ο 32χρονος κατηγορούμενος, αρνήθηκε κατά την απολογία του πλήρως τη συμμετοχή του σε ληστείες. Φέρεται να είπε πως είναι χρόνιος χρήστης ναρκωτικών, ότι οι συναντήσεις του με τους άλλους κατηγορουμένους αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση ναρκωτικών και ότι είχε φιλική σχέση με τη συγκατηγορούμενη του, πρώην μοντέλο.

Ο 46χρονος κατηγορούμενος, που στο παρελθόν είχε εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στο Ρέντη, αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών. Όπως φέρεται να είπε απολογούμενος, συμμετείχε σε πέντε από τις δώδεκα ληστείες που αποδίδονται στην ομάδα. Κίνητρο του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ήταν η χρόνια εξάρτηση του από ναρκωτικά και η ανάγκη να εξασφαλίζει χρήματα για την δόση του.

Η γυναίκα κατηγορούμενη, πρώην μοντέλο, αρνήθηκε ότι συμμετείχε ενεργά σε ληστεία. Είπε ότι ορισμένες φορές οι συνεπιβάτες τής ζητούσαν να μεταβούν σε συγκεκριμένα σημεία, επικαλούμενοι ότι είχαν «δουλειά». Εκεί, σύμφωνα με την κατηγορούμενη, διαπίστωνε ότι επρόκειτο για πρατήρια καυσίμων και ότι οι άλλοι έκαναν παράνομη πράξη πλην όμως η ίδια δεν κατέβηκε ποτέ από το αυτοκίνητο. Η 33χρονη υποστήριξε ακόμη ότι αν και δεν συμφωνούσε με τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων της, φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει.