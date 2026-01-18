Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα, κοντά στη λεωφόρο Δημοκρατίας και στον Όρμο Κερατσινίου, σε μικρή απόσταση από δεξαμενές πετρελαιοειδών/υγρών καυσίμων.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 10 οχήματα, περίπου 30 πυροσβέστες και τη συνδρομή μηχανημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έδωσαν για περισσότερες από τέσσερις ώρες μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεση του μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι μεγάλες εστίες περιορίστηκαν και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος στο Πέραμα και σε γειτονικές περιοχές, όπως Καστέλλα, Δραπετσώνα, Ταμπούρια, Καμίνια και Παλιά Κοκκινιά, με τον ΔΕΔΔΗΕ να ενημερώνει ότι η ηλεκτροδότηση επανέρχεται σταδιακά καθώς η βλάβη αποκαθίσταται. Ενδεικτικό της έντασης και της ανησυχίας που προκλήθηκε ήταν ότι εκκενώθηκε ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ), ενώ νωρίτερα ήχησε το «112» καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω καπνών από πυρκαγιά πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος ανέφερε ότι «παραλίγο να τιναχτεί όλο το Πέραμα στον αέρα, πήγαμε στον άλλο κόσμο και γυρίσαμε, από σύμπτωση ήταν ατύχημα κι όχι δυστύχημα», θέτοντας το ερώτημα τι θα είχε συμβεί αν το περιστατικό εκδηλωνόταν μεσημέρι.

Παράλληλα ζήτησε την απομάκρυνση βιομηχανικών εγκαταστάσεων εταιρειών καυσίμων από κατοικημένες περιοχές, εφόσον δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας, καθώς και τη διάνοιξη δεύτερου δρόμου διαφυγής.

Όπως πρόσθεσε, «οι σωληνώσεις ξεκινάνε από τον Ασπρόπυργο και καταλήγουν στο Πέραμα, ευτυχώς που έκλεισαν, είναι θέμα ολόκληρης της Αττικής γης», προαναγγέλλοντας για αύριο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και δικαστική έρευνα για το συμβάν.

Δείτε φωτογραφίες από την κατάσβεση: