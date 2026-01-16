Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15/1 στην παλαιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου, στο ύψος του Πλατανιά στην Κρήτη.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, ένα αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή.

Ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου τράπηκε σε φυγή εγκαταλείποντας στη μέση του δρόμου τον τραυματισμένο άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση αναζητούν τον ασυνείδητο οδηγό.