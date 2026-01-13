Νέο σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων κινητοποίησε τις Αρχές στην Εύβοια, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13/01.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες που επικαλείται το evima.gr, ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε, για λόγους που παραμένουν αδιευκρίνιστοι, σε συνομήλικό τους, προκαλώντας του τραυματισμό στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Ο ανήλικος τραυματίας φέρει τραύματα στη γνάθο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου και των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση και των υπολοίπων ανηλίκων που φέρεται να είχαν εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του συνομήλικου τους.