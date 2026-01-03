Ένα σοβαρό περιστατικό εκβιασμού και απαγωγής σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη (30.12.2025) στην Ανάβυσσο, όταν ένας 40χρονος άνδρας υπέστη ξυλοδαρμό και κρατήθηκε παράνομα, φερόμενα λόγω χρέους ύψους 16.000 ευρώ.

Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι ο 40χρονος μετέβη σε καφετέρια της περιοχής για προγραμματισμένη συνάντηση με έναν 20χρονο Ρουμάνο, στον οποίο φέρεται να όφειλε το ποσό. Ωστόσο, ο νεαρός εμφανίστηκε μαζί με έναν 21χρονο και έναν 47χρονο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τρεις άνδρες άρχισαν να απειλούν το θύμα, απαιτώντας άμεσα την καταβολή των χρημάτων. Ο 40χρονος δήλωσε πως δεν διέθετε εκείνη τη στιγμή το ποσό, αλλά ζήτησε λίγες ημέρες προθεσμία για να το εξοφλήσει.

Στη συνέχεια, αποχώρησαν όλοι μαζί, ώστε το θύμα να προσπαθήσει να συγκεντρώσει τα χρήματα μέσω γνωστού του. Ο 40χρονος απευθύνθηκε σε 23χρονο φίλο του, ζητώντας του να του επιστρέψει ένα αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει ως εγγύηση, αίτημα που απορρίφθηκε.

Η άρνηση αυτή εξόργισε τους δράστες, οι οποίοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε ενοικιαζόμενο όχημα. Στη συνέχεια, ο 20χρονος τον μετέφερε στο σπίτι του στο Καματερό, όπου τον κλείδωσε σε δωμάτιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δράστες δεν αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Επικοινώνησε με τον πατέρα του 40χρονος – Δεν του πήραν το κινητό οι δράστες

Ο 40χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα του, περιγράφοντας το περιστατικό και στέλνοντάς του το στίγμα της τοποθεσίας του. Αν και του ζήτησε να μη γίνει καταγγελία, ο πατέρας του ειδοποίησε τελικά την Αστυνομία.

Το επόμενο πρωί, αστυνομικές δυνάμεις έθεσαν υπό παρακολούθηση την πολυκατοικία και εντόπισαν το θύμα να εξέρχεται μαζί με τον 20χρονο. Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, συνέλαβαν τον νεαρό και παρέλαβαν τον 40χρονο, ο οποίος έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.