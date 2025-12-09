Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πολυκατοικία της οδού Ιακωβάτων, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά «πνίγηκε» στους καπνούς, με τους ενοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να ζητούν βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και σε συνεργασία με τους αστυνομικούς απομάκρυναν ενοίκους από τον χώρο. Οι καπνοί ήταν τόσο πυκνοί που έβγαλαν από τα σπίτια τους και τους ενοίκους της διπλανής πολυκατοικίας.

Από τον ισόγειο χώρο του ακινήτου βγήκε έγκαιρα μια οικογένεια με δύο παιδιά 4 ετών, τα οποία είχαν εισπνεύσει καπνό και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν σε μια ακόμη γυναίκα που εκδήλωσε αναπνευστικό πρόβλημα.

Η φωτιά προκάλεσε φθορές στο διαμέρισμα, όμως αντιμετωπίστηκε προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.