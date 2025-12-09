Παρά την απλοποίηση των διαδικασιών στο πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» και την παράταση της προθεσμίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σημειώνει ότι χιλιάδες φάκελοι εξακολουθούν να παραμένουν ανολοκλήρωτοι.



Ενώ είναι πάνω από 1.200 οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγκριση και μέσα στις επόμενες ημέρες θα εισπράξουν την προκαταβολή για να ξεκινήσουν την υλοποίηση των παρεμβάσεων που επέλεξαν, υπάρχουν και 2.858 ενδιαφερόμενοι με προεγκεκριμένη αίτηση (α’ φάση), οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία (β’ φάση). Ως εκ τούτου, όσοι δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία για τη β’ φάση, δεσμεύουν θέσεις από ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.



Για τη β’ φάση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ισχύουν τα εξής:

Για παρεμβάσεις κινητού εξοπλισμού (κατηγορία παρεμβάσεων α’) δεν απαιτείται πλέον τεχνική έκθεση μηχανικού, ούτε δικαιολογητικά που αφορούν στο ακίνητο (Ε9, μισθωτήρια κλπ).

Για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας (κατηγορία παρεμβάσεων β’), αρκούν μόνο φωτογραφίες του χώρου.

Μόνο στις περιπτώσεις όπου απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας (κατηγορία παρεμβάσεων γ’), τα δικαιολογητικά του μηχανικού υποβάλλονται εξ αρχής, ενώ η άδεια μικρής κλίμακας προσκομίζεται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει προέγκριση καλούνται από το υπουργείο να αξιοποιήσουν την παράταση και να υποβάλουν χωρίς αναβολή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει ομαλά. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εύρυθμη εξέλιξη του προγράμματος και η ταχεία απορρόφηση των πόρων εξαρτώνται άμεσα από την ολοκλήρωση των φακέλων. Οι εκκρεμότητες καθυστερούν τις αξιολογήσεις και μεταθέτουν αναγκαίες παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έχει ήδη απλοποιηθεί σημαντικά, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Μέσα στους φακέλους που κατατέθηκαν, υπάρχουν και 108 φάκελοι που χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς ή έχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι όλοι όσοι είχαν απορριφθεί, έχουν εκ νέου δικαίωμα υποβολής ένστασης έως τις 13.12.2025.