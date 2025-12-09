Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες και σε πλήρη ετοιμότητα, διατηρώντας υψηλό τον παλμό των αγροτικών κινητοποιήσεων και σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Την αποχώρηση τους από το αεροδρόμιο Ηρακλείου ανακοίνωσαν οι αγρότες μετά την συνάντηση που είχαν πριν λίγη ώρα.

Το αεροδρόμιο των Χανίων λειτουργεί από χθες κανονικά, ενώ κρίσιμη για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων στα Χανιά είναι η σημερινή ημέρα, καθώς οι εξελίξεις θα καθορίσουν αν οι αποκλεισμοί θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν ή αν οι κινητοποιήσεις θα λήξουν. Ομάδα αγροτών διανυκτέρευσε εντός του αεροδρομίου.

Επίσης, η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Χθες το απόγευμα οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν σε αποκλεισμό των παραδρόμων, εκτός της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ανεβάζοντας τον βαθμό έντασης των κινητοποιήσεών τους.

Οι κινητοποιήσεις των Θεσσαλών αγροτών προσανατολίζονται για το πρωί της Τετάρτης 10 Δεκεμβρίου, όπου αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις στο μπλόκο, όπου συζητούνται οι εξελίξεις, αξιολογούνται οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες θέτουν σειρά αιτημάτων που αφορούν άμεσα το εισόδημα και το κόστος παραγωγής τους, ζητώντας την άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση του κόστους με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, καθώς και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία

Στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα προχωρούν σε πολύωρους αποκλεισμούς, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί γίνονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από τη χώρα και αφορούν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο, μέχρι και τις 16:00. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο μπλόκο αφορά σε κλείσιμο του τελωνείου και πάλι από τις 18:00 και για ένα τετράωρο τουλάχιστον». Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης και, όπως τονίστηκε, το τι μέλλει γενέσθαι θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Πιο αναλυτικά:

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20:00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20:00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα- που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, σήμερα στις 12:00, στο Τελωνείο Εξοχής. Το κάλεσμα αφορά σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10:00 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο σημείο».

Διευρύνονται οι αποκλεισμοί στην Κεντρική Ελλάδα

Οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας διευρύνουν τους αποκλεισμούς, καθώς μεταφέρουν νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ο χρόνος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο του κόμβου του Μπράλου παρέμειναν κλειστοί για μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς και ουρές πολλών χιλιομέτρων απ΄ όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, έχει αποφασιστεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από αύριο μέχρι το Σάββατο.

Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν πλέον επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες. Οι οδηγοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όχι μόνο παράδρομους αλλά και κάθε εναλλακτική διαδρομή που διαθέτει η Τροχαία, προκειμένου να αποτραπεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία. Ωστόσο, με τις πολλαπλές παρακάμψεις, οι οδηγοί αναγκάζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται στο εθνικό δίκτυο πολλές φορές.

Δείτε εδώ live όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις.