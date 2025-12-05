Το «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, στην περιοχή του Περισσού επισκέφθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της μητρόπολης της Νέας Ιωνίας

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα, επισκέφθηκε το «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, στην περιοχή του Περισσού.

Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκε θερμά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο οποίος τον ξενάγησε στους χώρους του Κέντρου και στο θεματικό πάρκο που το περιβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της επισκέψεως, ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ παρουσίασε στον Αρχιεπίσκοπο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του «Ιωνικού Κέντρου», το οποίο, με την ολοκλήρωσή του, δύναται να αναδείξει τον πλούτο του Μικρασιατικού πολιτισμού, την ανεξίτηλη ιστορική μνήμη και τη βαθειά πνευματική παράδοση των αλησμονήτων πατρίδων της Μικράς Ασίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος εξέφρασε τον ειλικρινή θαυμασμό του για την πρωτοβουλία αυτή της Ιεράς Μητροπόλεως, επισημαίνοντας τη σημασία της διαφυλάξεως της μικρασιατικής κληρονομιάς και της ζωντανής συνέχειας των ριζών του προσφυγικού Ελληνισμού, οι οποίες και αποτελούν κομμάτι της παράδοσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε εγκάρδια τον κ. Ελπιδοφόρο τόσο για την ευλογητή παρουσία του στο «Ιωνικό Κέντρο», όσο και για το αμέριστο ενδιαφέρον που επέδειξε, υπογραμμίζοντας το ποιμαντικό ήθος, με το οποίο περιβάλλει πάντοτε το έργο και την πορεία της τοπικής προσφυγικής Εκκλησίας της Ν. Ιωνίας.