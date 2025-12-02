Ένα κυκλοφοριακό «μαρτύριο» ζουν όσοι κινούνται από νωρίς σήμερα, Τρίτη 2/12 το πρωί σε πολλούς από τους δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό ενώ μποτιλιάρισμα υπάρχει στην Λεωφόρο Κηφισίας και ιδιαίτερα στη συμβολή με την 20ή και 5ης Μαρτίου στο Ψυχικό.

Ασφυξία επικρατεί την ίδια στιγμή στη Λεωφόρο Αθηνών.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10’-15’ από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως τον κόμβο της Κηφισίας,

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 2, 2025

