Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε 39χρονο οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 35χρονος δικυκλιστής. Ο οδηγός συνελήφθη μετά το δυστύχημα και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία.

Η εισαγγελέας τού απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ ο 39χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε, θα παραμείνει υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου. Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.