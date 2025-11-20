Οι βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Πέμπτη 20/11. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες ενώ άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά από 11 έως 22, στην Πελοπόννησο από 8 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 20, στις Κυκλάδες από 14 έως 21, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 23 και στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.