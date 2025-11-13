Στο «κόκκινο» είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 13/11 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Αθηνών-Λαμίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και οι οδηγοί που κινούνται στη Λ. Ποσειδώνος και στο λιμάνι του Πειραιά ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στην Πέτρου Ράλλη, τη Λ. Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων και τη Βασ. Σοφίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία

καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.

