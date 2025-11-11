Ο Γιώργος Καραγιαννίδης καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) απαντά στην ερώτηση αν τα αυτόνομα 5G Standalone (5G-SA) δίκτυα μπορούν αναβαθμίσουν τη συνδεσιμότητα και την απόδοση των ασύρματων δικτύων και η απάντηση είναι ξεκάθαρα «Ναι».

Οπώς τονίζει χαρακτηριστικά, το 5G -SA αποτελεί ένα τεχνολογικό άλμα που αλλάζει τα δεδομένα στη συνδεσιμότητα των ασύρματων δικτύων. Σε αντίθεση με το 5G Non-Standalone (NSA), που βασίζεται στις υπάρχουσες υποδομές 4G, το 5G-SA λειτουργεί σε μία εντελώς διαφορετική βάση που απελευθερώνει τις δυνατότητες του 5G, προσφέροντας πολύ μεγάλες ταχύτητες, εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση και τεράστια χωρητικότητα, αλλάζοντας τόσο την καθημερινότητα των χρηστών όσο και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.Για τους απλούς χρήστες, το 5G-SA δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση της ταχύτητας. Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά του είναι το Network Slicing, που επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών δικτύων με εξειδικευμένες λειτουργίες πάνω στην ίδια υποδομή.

Για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας, μπορούν να δημιουργηθούν ειδικά slices για τηλεϊατρική, όπως απομακρυσμένες χειρουργικές επεμβάσεις με ακρίβεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, οι λάτρεις του streaming θα απολαμβάνουν εμπειρίες χωρίς καθυστερήσεις, ανεξάρτητα από την ποιότητα ή τον όγκο του περιεχομένου, ενώ εφαρμογές όπως η επαυξημένη (Augmented Reality) και εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality), η τηλεργασία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα γίνουν περισσότερο συναρπαστικές και παραγωγικές.Για τις επιχειρήσεις, το 5G-SA ανοίγει το δρόμο για τον μετασχηματισμό τους με βάση την τεχνολογική καινοτομία. Οι βιομηχανίες και οι μικρές βιοτεχνίες που είναι εξοπλισμένες με συσκευές IoT μπορούν να αυτοματοποιήσουν λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Έπίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την οικονομικά αποδοτική σταθερή ασύρματη πρόσβαση (Fixed Wireless Access), μειώνοντας την ανάγκη για δίκτυα οπτικών ινών και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους, αναφέρει

Υπάρχουν «σκοτεινά» σημεία στην ανάπτυξη και λειτουργία του 5G-SA;

Οι επικριτές το χαρακτηρίζουν ως «τεχνολογία για πλούσιες χώρες», λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτή η άποψη αγνοεί τις δυνατότητες που προσφέρει για τον εκσυγχρονισμό αναπτυσσόμενων οικονομιών, όπως είναι η ελληνική. Με τις σωστές επενδύσεις, το 5G-SA μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.

Η ανάπτυξη του 5G-SA στην Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης. Κυβέρνηση και πάροχοι τηλεπικοινωνιών πρέπει να συνεργαστούν στενά για την γρήγορη ανάπτυξη του 5G-SA στη χώρα και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στο οποίο θα κυριαρχεί η καινοτομία και η παροχή νέων, ουσιαστικά βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το 5G-SA δεν είναι απλά το επόμενο βήμα στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Έίναι η τεχνολογία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη συνδεσιμότητα και την απόδοση των ασύρματων δικτύων.