Το 2017, πριν από οκτώ χρόνια μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που άλλαξε ριζικά τη ζωή τους, οι κάτοικοι του χωριού Βαλτόνερα στη Φλώρινα εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο μιας νέας καταστροφής.

Τα εκτεταμένα ρήγματα που έχουν σχηματιστεί στο έδαφος καθιστούν την περιοχή επικίνδυνη για κατοίκηση, ενώ παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις για σταδιακή εκκένωση από το 2017, πολλοί παραμένουν στα σπίτια τους, παλεύοντας καθημερινά με την αβεβαιότητα και την εγκατάλειψη.

«Έχουν πει από το 2017 να φύγουν οι άνθρωποι και μέχρι σήμερα, το 2025, δεν έχει γίνει τίποτα. Αν δεν έρθει η πολιτεία να κηρύξει απαλλοτρίωση, να πάρουν οι άνθρωποι χρήματα για να μετεγκατασταθούν, πως θα φύγουν από εκεί;», είπε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» η δικηγόρος, Αριάδνη Νούκα.

«Πριν από 15 ημέρες είχαμε την πτώση μίας μεγάλης περίφραξης, η οποία είναι 13 μέτρα μήκος και 3 μέτρα ύψος, και ήταν απέναντι από στάση σχολικού λεωφορείου. Εκεί πολύ συχνά βρίσκονται παιδιά. Αν βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί τι θα λέγαμε σήμερα, όταν υπάρχει έγγραφο από το 2017 που διατάσσει την εκκένωση;», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως το σχολείο του χωριού δεν λειτουργεί και οι οκτώ μαθητές του μεταβαίνουν με ταξί σε σχολείο διπλανού χωριού.

Όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι του χωριού, πολλοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν την περιοχή γιατί κινδυνεύουν οι οικογένειές τους.

«Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η άμεση απαλλοτρίωση και να φύγει η κόκκινη ζώνη. Υπάρχουν 6 μελέτες και λένε το ίδιο πράγμα. Ζητάμε τη βοήθεια της πολιτείας. Όταν ήρθε ο κ. Τριαντόπουλος το έκανε σαφές το θέμα: “μη ζητάτε μετεγκατάσταση, θα αργήσει πολλά χρόνια”», λένε.