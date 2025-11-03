Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η καθημερινότητα του 76χρονου άνδρα από την Καλαμάτα μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν το ροτβάιλερ της οικογένειάς τού επιτέθηκε άγρια. Ο γιος του περιέγραψε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους της οικογένειας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχή συγκυρία.

Ο γιος του 76χρονου ξεκινά την ανάρτησή του, λέγοντας: «Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια, είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά».

«Το συμβάν έγινε όταν ο πατέρας μου προσπάθησε να του εφαρμόσει ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο μας είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρός μας για δύο μικρές πληγές στα αυτιά που είχε αποκτήσει παίζοντας στον προστατευμένο μας κήπο. Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα», εξηγεί ο ίδιος.

Όπως τονίζει, ο πατέρας του δεν υπέστη καμία σοβαρή βλάβη σε ζωτικά όργανα. «Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των τραυμάτων στα χέρια του».

«Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια, που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της. Κλείνοντας, θέλω να πω πως λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας».

«Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας», συμπληρώνει.

Τέλος, όπως τονίζει ο γιος του 76χρονου στο τέλος της ανάρτησής του: «Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τίποτα να αποκρύψουμε. Εμείς προσκομίσαμε το εν λόγω βίντεο στα ΜΜΕ, στο οποίο αποτυπώνονται οι χώροι στους οποίους κινείται ο σκύλος μας, η προσπάθεια να του δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνησή του να τη λάβει, καθώς και η προσπάθεια του πατέρα μου να το φροντίσει».