Σκληρό βίντεο βγήκε στη δημοσιότητα και δείχνει τη στιγμή που το Ροτβάιλερ κατασπαράζει τον 76χρονο στη Καλαμάτα, ο οποίος τελικά αποδείχτηκε πως είναι ο ιδιοκτήτης του.

Γείτονες ειδοποίησαν τις αρχές από τις φωνές που άκουσαν και μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί δεν ήξεραν πως να αντιδράσουν.

Προσπαθώντας να διώξουν τον σκύλο δεν τα κατάφεραν και τότε ο άνδρας άρχισε να παρακαλεί να σκοτώσουν το ζώο.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, τότε ένας αστυνομικός τράβηξε το πιστόλι του και σκότωσε το Ροτβάιλερ.

Ο 76χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλά τραύματα, ενώ οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, καθώς το ζώο του ανήκε, όπως αποδείχτηκε.

Προσοχή. Το βίντεο περιέχει ιδιαίτερα σκληρές εικόνες: