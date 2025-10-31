Αναστάτωση προκλήθηκε στη Καλαμάτα, όταν ένας 76χρονος δέχτηκε επίθεση από σκύλο ράτσας Ροτβάιλερ, με έναν αστυνομικό να πυροβολεί και σκοτώνει το ζώο, ώστε να σώσει τη ζωή του πολίτη.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μεσημέρι στον Άγιο Φλώρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο έσπευσε αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – που ειδοποιήθηκε από εργαζόμενη σε καφενείο της περιοχής – όμως το πλήρωμα δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον τραυματία, καθώς ο σκύλος συνέχιζε να είναι εξαιρετικά επιθετικός.

Ακολούθως, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο χωρίς αποτέλεσμα. Τη στιγμή που το Ροτβάιλερ είχε πέσει πάνω στον ηλικιωμένο και τον κατασπάραζε, ένας από τους αστυνομικούς αναγκάστηκε να το πυροβολήσει, προκειμένου να σώσει τη ζωή του 76χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση του ζώου.