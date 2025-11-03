Τον μύθο ότι τα σκυλιά ροτβάιλερ έχουν γενικά επιθετική συμπεριφορά κατέρριψε ο Ηλίας Κανέλλος, εκπαιδευτής σκύλων και αντιπρόεδρος του πανελλήνιου συλλόγου εκπαιδευτών σκύλων, με αφορμή την υπόθεση επίθεσης του ροτβάιλερ στον 76χρονο άνδρα και ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα.

Ο ίδιος μιλώντας στο Action24, εξήγησε ότι είναι «ένα μεμονωμένο γεγονός το οποίο -όπως είδα στο βίντεο- ο άνθρωπος αυτός προσπαθούσε να βάλει σπρέι στον σκύλο. Ο σκύλος από την πρώτη στιγμή του έδειξε ότι δεν θέλει. Αυτός συνέχιζε, προσπαθούσε, προσπαθούσε… Ο άνθρωπος αυτός, στην πορεία υπερεκτιμά τις δυνατότητές του, ταυτόχρονα ο σκύλος δεν αντιλαμβάνεται ότι ο 76χρονος τον πλησιάζει για καλό σκοπό. Ο σκύλος το βλέπει ως απειλή, εμείς οι άνθρωποι μεταφράζουμε τη βία διαφορετικά».

«Ο σκύλος αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο το σπρέι, ενώ ο άνθρωπος το βλέπει φιλικά και λέει “θέλω το καλό σου”, ο σκύλος όμως το βλέπει τελείως διαφορετικά».

«Δεν τον δαγκώνει από την πρώτη στιγμή, του δίνει χρόνο»

«Ο σκύλος βλέπει αυτή την απειλή, συσσωρεύει κακή ενέργεια, συσσωρεύει, συσσωρεύει… δεν τον δαγκώνει από την πρώτη στιγμή, του δίνει χρόνο (σ.σ. του ιδιοκτήτη). Αλίμονο εάν κάθε ροτβάιλερ που πήγαινες να το ακουμπήσεις σε δάγκωνε. Το ροτβάιλερ ζει σε χιλιάδες σπίτια, καθημερινά θα ακούγαμε διάφορα πράγματα. Δεν ακούμε μόνο για ροτβάιλερ, ακούμε γενικά για μεγαλόσωμες φυλές σκύλων. Πριν δύο χρόνια μια κυρία πήγε να πετάξει τα σκουπίδια και τη σκότωσαν δύο πίτμπουλ, δεν ήταν ροτβάιλερ εκεί. Συμβαίνει», συμπλήρωσε ο Ηλίας Κανέλλος.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action 24, μόνο ένα μέρος του βίντεο έχει βγει στη δημοσιότητα και είναι αυτό που δείχνει τον ιδιοκτήτη να πέφτει στο έδαφος από το ροτβάιλερ. Το πρώτο μέρος του βίντεο, ωστόσο, δείχνει ότι το σκυλί επιτέθηκε λόγω προηγούμενης επιθετικής συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη προς το ζώο, η οποία προκλήθηκε από χτύπημα με αντικείμενο -συγκεκριμένα με αλυσίδα. Όπως αναφέρεται, το σκυλί δεν επέτρεπε στον 76χρονο να του ρίξει το σπρέι στο αυτί, καθώς το σκυλί είχε προβλήματα υγείας και έπρεπε να λάβει θεραπεία. Πρόκειται για πληροφορία που ακόμα εξετάζεται.

«Δεν το πάμε ανά φυλή, το πάμε ανά μέγεθος και ανά χαρακτήρα»

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής σκύλων και αντιπρόεδρος του πανελλήνιου συλλόγου εκπαιδευτών σκύλων, ξεκαθάρισε: «Υπάρχουν μεγαλόσωμα, μεσαία και μικρόσωμα σκυλιά. Ένα μεγαλόσωμο σκυλί, σαφέστατα, εάν είναι επιθετικό ή φοβικό μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Δεν το πάμε ανά φυλή, το πάμε ανά μέγεθος και ανά χαρακτήρα».

Ο ίδιος έθεσε και έναν άλλο παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει έναν σκύλο στην επίθεση: «Υπάρχουν φοβικά και επιθετικά σκυλιά, δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε αυτό, που χωρίς τον παράγοντα “άνθρωπο” εξακολουθούν να είναι. Οι άνθρωποι πολλές φορές τείνουμε να χαρακτηρίζουμε ότι ένας σκύλος έγινε επιθετικός γιατί κακοποιήθηκε. Όχι, γεννήθηκε φοβικό. Γεννήθηκε φοβικό, είναι το DNA. Μπορεί να είναι και επειδή κακοποιήθηκε, μπορεί να είναι και τα δύο. Το πιθανότερο όμως είναι ότι το συγκεκριμένο σκυλί δεν υπέστη κακοποίηση. Το να δαγκώνει επί μία ώρα έναν άνθρωπο και να τον σέρνει… Ο σκύλος δεν εκδικείται, ένστικτα βγάζει. Τον είχαν δέκα χρόνια τον σκύλο του οι άνθρωποι, δεν είχε δείξει τίποτα ποτέ. Ξαφνικά τι αποφάσισε ο σκύλος; Μετά από δέκα χρόνια να εκδικηθεί; Δεν συμβαίνει έτσι στη φύση».

«Στην εκπαίδευση σκύλων έχουμε κάποιες ασκήσεις που λέγονται ασκήσεις συγκράτησης. Τι σημαίνει αυτό; Όταν ένας άνθρωπος παίρνει ένα κουτάβι, να του δείξει ότι “θα σου βάλω στο αυτί σταγόνες”, “θα σου καθαρίσω τα μάτια”, “θα σε πλύνω”, “θα σου βάλω φάρμακο”. Όλα αυτά στην εκπαίδευση υπάρχουν. Εάν κάποιος πάρει ένα μεγαλόσωμο σκυλί, να απευθυνθεί σε έναν εκπαιδευτή και να του δείξει από μικρό ασκήσεις συγκράτησης, είναι απλές σε μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας δυσκολεύει», τόνισε ο Ηλίας Κανέλλος.