Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που το ροτβάιλερ επιτέθηκε σε 76χρονο άνδρα στην Καλαμάτα. Το σοκαριστικό βίντεο, το οποίο είναι θολωμένο, αποτυπώνει τη στιγμή που το σκυλί ορμάει και ξαπλώνει στο έδαφος τον άτυχο άνδρα και αρχίζει να τον δαγκώνει με όλη του τη δύναμη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με το τελευταίο να μην μπορεί να προσεγγίσει τον άτυχο άνδρα που χρειαζόταν βοήθεια, καθώς το ροτβάιλερ, το οποίο ανήκει στην οικογένεια, τον κατασπάραζε. Ένας αστυνομικός τελικά πυροβόλησε το ζώο και έτσι μπόρεσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να παραλάβει τον 76χρονο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Ο ίδιος ο 76χρονος, μάλιστα, φέρεται να ζήτησε από τον άνδρα της ΟΠΚΕ να πυροβολήσει τον σκύλο προκειμένου να τον σώσει και συνεπώς δεν διώκεται ποινικά ο αστυνομικός, αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Ο άνδρας φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ, καθώς, σύμφωνα με τους συγγενείς του, προσπάθησε να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.

Ένα ακόμη βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον άνδρα να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.