Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αύριο το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης (5/11) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Στην Αθήνα θα βρέξει από αύριο το απόγευμα-βράδυ και τις περισσότερες βροχές στον νομό τις περιμένουμε την Τετάρτη, σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, αύριο Τρίτη, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται βροχερός καιρός και με τοπικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια.

«Στην Αττική θα έχει και καταιγίδα. Άρα αύριο στο πρόγραμμα έχει και καταιγίδες. Από το πρωί μετά τις 10:00 θα έχει βροχές, αλλά καταιγίδες θα έχει από το μεσημέρι-απόγευμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννόπουλος.

Την Τετάρτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα βρέχει ακόμα στα κεντρικά, τα νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο.