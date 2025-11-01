Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31/10 στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή του Μασταμπά. Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού δύο απανθρακωμένα πτώματα.

Νεκροί είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της, όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες. Και οι δύο αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι οι πυροσβέστες είδαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένο το πτώμα του άνδρα με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της ηλικιωμένης.

Ακόμη ένα άτομο, ο δεύτερος γιος της οικογένειας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Το πρόσωπο αυτό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ξέφυγε της προσοχής των πυροσβεστών, ανέβηκε στο διπλανό κτίριο, πέρασε στον δεύτερο όροφο και πήδηξε στο κενό.

Τη φόρα του φαίνεται πως έκοψε μια τέντα, ενώ στη συνέχεια έπεσε σε μία μεταλλική επιφάνεια, όπου τον εντόπισαν πυροσβέστες και ειδοποίησαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στελέχη της Πυροσβεστικής ανέφεραν στην ΕΡΤ πως την υπόθεση την αναλαμβάνει η αστυνομία βάσει των πρώτων ευρημάτων. Η εκδοχή που ερευνάται ιδιαίτερα είναι η φωτιά να προκλήθηκε από τον 60χρονο σοβαρά τραυματισμένο γιο και στη συνέχεια ο ίδιος να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο μικρότερος γιος φέρεται να είχε αναλάβει τα τελευταία 13 χρόνια τη φροντίδα της μητέρας του και του αδερφού του, ενώ στην οικογένεια υπάρχει και μια κοπέλα, η οποία την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στην εργασία της.

Γείτονες μιλούν για μια οικογένεια, η οποία βίωνε αρκετά δύσκολες καταστάσεις με την ηλικιωμένη γυναίκα και τον γιο που ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι.