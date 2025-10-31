Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο με μητέρα και γιο να χάνουν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, ενώ επιβίωσε μόνο ο δεύτερος γιος που πήδηξε από το μπαλκόνι. Μάλιστα, ο νεκρός φέρεται να είχε σακούλα στο κεφάλι, κάτι που δίνει νέα τροπή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη, η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα οχήματα και 16 πυροσβέστες.

Όμως, όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και μπήκαν μέσα στους χώρους της οικίας εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα περίπου 90 ετών και τον περίπου 55χρονο γιό της ο οποίος – σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κατάκοιτος – λόγω προβλημάτων υγείας.

Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών-οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Με βάση το cretalive.gr τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας είναι ανατριχιαστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο.

Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών-οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση

Να σημειωθεί ότι την ώρα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς από αστυνομικούς που πήγαν στο σημείο εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο τραυματισμένος ένας άντρας, που ταυτοποιήθηκε ως ο άλλος γιός της ηλικιωμένης περίπου 60 ετών, και ο οποίος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ.

Εκτιμάται ότι ο τραυματίας πήδηξε από την ταράτσα του κτιρίου.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η φονική πυρκαγιά και το πως έχασαν την ζωή τους μητέρα και γιός, αλλά και τι ακριβώς συνέβη με τον άλλο γιό, ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, ενώ ακριβή φως στην αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση των σορών.